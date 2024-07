Alec Baldwin quer processar xerife e promotora após ser inocentado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ator Alec Baldwin estaria decidido a processar o xerife e a promotora de Justiça da cidade de Santa Fe, nos Estados Unidos. Adan Mendoza e Kari Morrissey são responsáveis pelo caso do artista, responsável por ter dado o tiro acidental que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de Rust. As acusações foram rejeitadas pela Justiça na última semana.

De acordo com informações do TMZ, a defesa de Baldwin notificou os dois profissionais e os instruiu a guardar documentos relevantes sobre o caso, o que inclui e-mails, mensagens de texto, arquivos e outros materiais relacionados à investigação e ao processo.

A orientação se deve ao fato do ator desejar abrir um processo contra os responsáveis pelas acusações de homicídio contra ele no caso do set de Rust. Ele foi considerado inocente porque a morte não teria ocorrido caso a equipe responsável pelas armas tivesse seguido os protocolos de segurança.

Diferente de Alec Baldwin, a responsável pelo armamento do filme, Hannah Gutierrez Reed, foi condenada a 18 anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.