Acreano conquista 4 ouros no Pan-Americano Masters de Atletismo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O acreano Juriel Maia se despediu do Campeonato Pan-Americano de Atletismo Masters com mais uma medalha de ouro. O velocista venceu a disputa do revezamento 4x100m com um tempo de 45s69, na quarta-feira (17), na cidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos.

O atleta terminou todas as provas que disputou com 100% de aproveitamento. Maia conquistou ouros nos 100m, 200m, 400m e no revezamento 4x100m. Com mais de 200 medalhas de ouro ao longo da carreira, este ano ele também foi campeão nas competições do Norte e Nordeste, além da Copa do Brasil de Atletismo Master.

Anúncios

Maia retornará a Rio Branco (AC) e em breve voltará às pistas para se preparar para os próximos desafios na sequência da temporada.

Em entrevista ao Globo Esporte (AC), o atleta acreano celebrou a conquista e destacou a felicidade pelo feito inédito na história da competição. “Com os três ouros nas provas individuais, eu já teria destaque, pois poucos atletas conseguiram isso. Conquistei também o ouro no revezamento, então consegui um feito que nenhum outro atleta tinha alcançado ainda. Quatro medalhas de ouro, estou muito feliz, muito feliz mesmo por isso ter acontecido,” declarou.