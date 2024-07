Acre deve sofrer com extrema baixa umidade do ar nos próximos dias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pesquisador Davi Friale divulgou nesta sexta-feira, 19, que haverá uma baixíssima umidade do ar nos próximos dias no Acre. Segundo ele, já neste fim de semana, o nível pode ficar entre 20% a 30%.

De acordo com o “Mago do Tempo”, a situação exige um alerta de saúde para a população. “A intensa incursão de ar frio e seco, de origem polar, deixa os dias ensolarados e quentes, porém, com noites amenas, no Acre. Alertamos para a baixíssima umidade do ar nos próximos dias, já a partir deste fim de semana, mas, principalmente, depois da próxima terça-feira, quando a umidade relativa do ar, em Rio Branco e proximidades, poderá ficar abaixo de 20%, caracterizando o estado de alerta para a saúde humana”, declarou.

Friale também destacou que, neste fim de semana, no período da tarde, a umidade deverá variar entre 20% e 30%. “Já neste fim de semana, a umidade deverá ficar, durante as tardes, entre 20% e 30%, provocando o estado de atenção para a saúde.”