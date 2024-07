‘The Boys’ muda season finale após tentativa de assassinato a Trump

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O atentado a Donald Trump no último sábado (13) não mudou só o cenário da política dos Estados Unidos: o mundo das séries também foi impactado.

(Alerta de Spoiler abaixo)

O nome do season finale foi alterado. Originalmente, o episódio se chamaria “Assassination Run”, ou “Corrida do Assassinato”. Agora, se chama “Season Four Finale” ou “Final da 4ª Temporada”.

O episódio mostra uma tentativa de assassinato ao presidente. Na trama, Robert Singer (Jim Beaver) é alvo de um plano de Homelander (Antony Starr) e Victoria Neuman (Claudia Doumit), que usam um metamorfo disfarçado de Annie (Erin Moriarty) para se infiltrar no bunker onde ele se esconde.

Nos Estados Unidos, é exibido um aviso antes do episódio. O comunicado também foi divulgado nas redes sociais da série: “O season finale de The Boys contém cenas de violência política fictícia que alguns espectadores podem considerar perturbadoras, especialmente após os ferimentos e a trágica perda de vida que ocorreu durante a tentativa de assassinato ao ex-presidente Trump”.

“The Boys é uma série de ficção que foi filmada em 2023, e qualquer semelhança de cenas ou enredos a esses eventos reais é uma coincidência não intencional. Amazon, Sony Pictures Television e os produtores de The Boys rejeitam, com veemência, a violência de qualquer tipo no mundo real”, diz o comunicado.