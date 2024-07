Simony volta a ser internada para tratar câncer: “As gotinhas da cura”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Simony precisou ser internada, nessa quarta-feira (17/7), para dar continuidade em seu tratamento contra o câncer. Ela está no HCor, em São Paulo, e mostrou o tratamento de imunoterapia.

“Aqui estou eu fazendo as minhas gotinhas milagrosas, as gotinhas da cura. Cheguei de viagem e já vim direto para cá, sempre muito agradecida e alegre de poder me tratar e de ter médicos maravilhosos”, escreveu no Instagram.

Em outra foto, onde aparece tomando a medicação, Simony comemora: “Sempre celebro a vida com todas as suas imperfeições e belezas. Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar. com fé, amor e gratidão, sigo em frente, um dia de cada vez.”

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto de 2022. A artista está em remissão, mas precisa passar pelo tratamento há cada 20 dias.