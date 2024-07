Seca impede barcos de chegarem ao Porto da Base

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma queda d’água que vem se formando no Rio Acre, em Rio Branco, na região do Porto do Varejão, tem atrapalhado e até impedido que embarcações vindas de comunidades abaixo da capital cheguem até o Porto da Base, localizado no bairro de mesmo nome, na margem contrária da Gameleira.

Com o agravamento da estiagem no Acre, praias, desmoronamentos de margens e destroços variados e balseiros começaram a deixar o leito do rio mais raso em alguns pontos. No entanto, cerca de 30 metros rio acima no Porto do Varejão, todos estes fatores se apresentam juntos este ano: o desmoronamento da margem do rio no bairro 6 de Agosto, no segundo distrito da capital, assoreou o manancial tornando-o mais raso, e com isso, paus, pneus e outros entulhos se acumularam, formando uma acentuada queda d’água.

Antônio Tenório da Silva, de 67 anos, catraieiro, diz que algumas embarcações maiores e mais pesadas já não conseguem ultrapassar o obstáculo no local. Outros barcos menores ainda passam, mas não sem muito trabalho e cuidado. “Nunca vi esse rio nesta época ficar assim e não esperamos melhora. Hoje mesmo eu montei em cima de pau aí, essa cachoeira [sic] todos os anos existia, mas não ficava assim, secou e nem canoa pequena passa aí, só se for lá pelo canto e mesmo assim dá muito trabalho. Aqui você atravessa o rio a pé e com a água abaixo do joelho. Daqui uns dias, não vai dar mais acesso e quem sofre é a população. Alguns têm que chegar na Base por terra, outros já não vêm mais ou param aqui mesmo no Porto do Varejão, porque tem dia que dá e tem dia que não dá”, disse (veja o vídeo abaixo).

O Rio Acre continua baixando na capital acreana. Em nova medição realizada na manhã desta quinta-feira, 18, o manancial chegou a 1,64m, o que significa quatro centímetros a menos nas últimas vinte e quatro horas.

Apesar de o Acre ainda não estar no período mais crítico do verão amazônico, que é entre os meses de agosto e setembro, o nível já se encontra bem abaixo do normal para o período, que deveria estar, pelo menos, com mais de dois metros.

Se o ritmo de descida for mantido, é possível que no início da próxima semana, o manancial esteja abaixo de 1,5 metros. Por conta da dificuldade de navegação e da escassez dos recursos hídricos, a prefeitura decretou Situação de Emergência na capital acreana.

Com a colaboração de Leônidas Badaró.

