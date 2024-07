Quem é a ex-apresentadora da Band internada em clínica para tratar vício?

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Renata Sayuri precisou ser internada em uma clínica de reabilitação. A ex-apresentadora da Band foi levada para uma unidade em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, a ex-comandante do Band Kids entre 2000 e 2001 está passando por um tratamento de dependência química e tem feito atividades no local.

Com acesso limitado à internet, a intérprete de Kira da atração infantojuvenil tem cuidado do seu bem-estar, praticado ioga e também meditação nos últimos dias.

A unidade não deu mais detalhes sobre o estado de saúde dela, já que vem lutando contra o vício em drogas. Na internet, Renata conta com cerca de 16 mil seguidores.

Em suas últimas postagens, ela, que chegou a ficar completamente reclusa na época da pandemia, compartilhou mensagens de poesias, textos de reflexão e também paisagens.

Ex-apresentadora da Band já atuou em novela da Globo

O último trabalho dela como atriz foi em 2016, quando integrou o elenco do filme espírita Deixe-me Viver, com direção de Clóvis Vieira. A chegada dela na TV foi antes da Band.

Renata esteve no elenco da primeira fase do extinto Fantasia, exibido no SBT de 1997 a 2000. Ela atuou como assistente de palco do programa. Em seguida, ela chegou a fazer parte de novelas da emissora.

A artista participou de Pequena Travessa, em 2002, e Revelação, em 2008. Seu currículo ainda conta com passagem na Globo pelo Sítio do Picapau Amarelo e também por Malhação.