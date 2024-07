Ônibus da Transacreana é destruído em incêndio na Estrada do Pacífico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um ônibus da empresa TransAcreana, que opera na linha entre os municípios de Brasileia e Assis Brasil, foi totalmente consumido por um incêndio que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 18, enquanto percorria o km 26 da BR-317, conhecido como Estrada do Pacífico, no interior do Acre.

Nenhum passageiro ficou ferido e o incidente resultou apenas em danos materiais. De acordo com relatos de testemunhas, o incidente ocorreu enquanto o ônibus transportava passageiros de Assis Brasil para Brasileia. O fogo começou de forma repentina, levando os passageiros a evacuar o veículo rapidamente. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e tomaram conta do ônibus.

As primeiras evidências sugerem que o incêndio pode ter sido causado por uma pane elétrica, mas as causas exatas ainda serão investigadas.

