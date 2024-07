Maraísa e Fernando Mocó reataram noivado, diz site

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O amor venceu! Após uma semana do fim do noivado, Maraísa e Fernando Mocó reataram o relacionamento. De acordo com informações do Portal Leo Dias, o casal fez as pazes e está junto novamente.

Os rumores de um retorno começaram na madrugada desta quinta-feira (18/7), quando Maraisa apareceu com a aliança de noivado em um vídeo publicado no Instagram.

Nas redes sociais, a cantora ainda não falou sobre o assunto ou deu sinais de um retorno oficialmente.

Maraisa e ex-noivo voltam a se seguir após confirmarem separação

Maraisa e Fernando Mocó voltaram a se seguir no Instagram. Os dois haviam trocado unfollows pouco antes de confirmarem o fim do noivado na última semana.

O fim da relação entre Maraisa e Fernando foi oficializado no último domingo (14/7), por meio de nota emitida pela assessoria a cantora.

“Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas”, diz o comunicado.

Maiara, irmã de Maraisa, chegou a comentar a separação duranter um show. “Cada é um feliz do jeito que quiser. Só acho o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, não dá”, disse.