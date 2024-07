Jovem de Tarauacá vai representar o Acre no Miss Brasil Terra 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A tarauacaense Maria Clara Correia, de 19 anos, representará o Acre no Miss Brasil Terra 2024, no dia 30 de agosto, em evento televisionado para todo o país.

Maria Clara foi coroada numa cerimônia ocorrida na noite do dia 11 de julho, no Teatro Municipal José Potyguara, em Tarauacá. Com 1,74m de altura e formação em Gestão Pública, a acreana disse estar feliz em representar o estado na frente das telas de todo o Brasil e destacou como bandeira a conscientização para questão da preservação ambiental.

“Gratidão em representar no Miss Brasil Terra o Estado do Acre onde nasci e permaneço. Sou nativa de Tarauacá, cidade que se destaca em relação aos seus produtos, como o açaí, a farinha de mandioca e o abacaxi. Com meu título, pretendo conscientizar o máximo de pessoas para que busquemos preservar nosso meio ambiente visando melhor qualidade de vida para nossa geração e de futuras”, disse Maria Clara em uma rede social.

A transmissão do Miss Brasil Terra 2024 acontecerá ao vivo na Record News no dia 30 de agosto, a partir das 22h30, diretamente do WCT Teatro Sheraton, em São Paulo. A produção da Miss Terra Acre é feito por Meyre Manaus.