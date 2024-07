Imagens inéditas mostram tribo indígena isolada em “área perigosa” da Amazônia peruana; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Imagens divulgadas pela Organização Survival International, na terça-feira (16), mostram dezenas de indígenas isolados na Amazônia peruana.

Nas imagens obtidas pela CNN, é possível ver os nativos se comunicando às margens de um rio na região de Madre de Dios, no sudeste do Peru, perto da fronteira com o Brasil.

Anúncios

Veja o vídeo:

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link 00:43

De acordo com a organização, os indígenas estavam isolados perigosamente, a poucos quilômetros de áreas destinadas à exploração de madeira.

Para a Survival International, isso coloca a sobrevivência desse povo isolado em sério risco devido à destruição da floresta e ao encontro indesejado com madeireiros.

O grupo retratado é o povo Mashco Piro, que segundo a Survival International, é estimado como o maior povo de indígenas isolados do mundo, aqueles que evitam contato com pessoas de fora.

Preocupação com a tribo

A organização explica que várias empresas madeireiras detêm concessões dentro do território que pertence aos Mashco Piro.

A concessão mais próxima fica a poucos quilômetros de onde as recentes imagens dos Mashco Piro foram feitas.

A preocupação aumenta porque, segundo a Survival, uma das empresas construiu mais de 200 km de estradas para transportar a madeira extraída.

A diretora da Survival International, Caroline Pearce, afirmou: “Essas imagens incríveis mostram que um grande número de indígenas isolados Mashco Piro vive a poucos quilômetros de áreas concedidas à exploração de madeira”.

“Está se formando o cenário de uma verdadeira crise humanitária – é absolutamente necessário que os madeireiros sejam removidos, e que o território dos Mashco Piro seja devidamente protegido”, completa.

O povo Mashco Piro

A Amazônia peruana, na fronteira com o Brasil, é o lar do maior grupo de indígenas isolados do mundo: os Mashco Piro. A Survival acredita que os Mashco Piro somam aproximadamente 750 indivíduos.

Segundo a organização, na década de 1880, o território dos Mashco Piro começou a ser invadido por trabalhadores envolvidos na extração de látex.

Anúncios

Nos últimos anos, eles têm aparecido nas margens de rios próximos a comunidades de indígenas Yine, um povo contatado.

Às vezes, os Mashco Piro pegam bananas e mandiocas nas hortas dos Yine, ou pedem facões e panelas.

A língua Yine é parecida com a dos Mashco Piro, permitindo a comunicação entre os grupos quando os Mashco Piro aparecem em busca de comida e outros itens.

O povo Yine costuma ouvir os Mashco Piro se aproximando, já que eles assobiam antes de saírem da floresta, imitando o canto alto e fino de um pássaro, como um aviso para outros ficarem longe enquanto coletam ovos de tartaruga, frutas e vegetais.