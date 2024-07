Graciele Lacerda reclama de pressão para engravidar: “Muito cruel”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Poucos dias após anunciar que está grávida do primeiro filho, Graciele Lacerda usou uma rede social para desabafar sobre as cobranças para engravidar. De acordo com o relato, algumas pessoas a pressionaram e outras enviaram mensagens ruins.

“Recebi muita cobrança nesse período, apesar de esconder de todo mundo [as tentativas de engravidar], dos amigos e das pessoas, algumas pessoas próximas que ficavam me perguntando ‘Quando você vai voltar a tentar?’. Eu ficava: ‘ah, não sei, estou pensando’”, compartilhou a influenciadora.

Ela detalhou ainda que também era cobrada nas redes sociais. “Muitas pessoas me questionando, e [recebi] muitas mensagens pesadas, [falando] ‘você não engravida por causa disso’.”

Graciele aproveitou o espaço para pedir que as pessoas não cobrem tanto as outras, principalmente em situações como essa, e detalhou as dificuldades enfrentadas. “Se vocês souberem de alguém que está tentando engravidar, passando por esse processo… Vocês não têm noção do tanto que é cruel para mulher. É muito cruel passar por todo o processo tomando tantos hormônios, fazendo tantas coisas, passando por várias situações”, afirmou.

A influenciadora pontuou ainda que existem muitas mudanças emocionais e físicas durante o processo de tentar engravidar. “Uma hora você tá triste, uma hora você tá feliz, uma hora você tá com raiva. Mexe muito com a pessoa, muda tudo, o corpo, a nossa cabeça… e as tentativas frustrantes, né? Eu tive sete vezes. Seis vezes foram tentativas frustrantes”, relembrou Graciele Lacerda.

Ela reforçou ainda que vai compartilhar o máximo de informações que puder nas redes sociais, porque foi um dos lugares em que ela buscou ajuda.