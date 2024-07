Fred Bruno faz festa para o filho após pedir comemorações separadas a Bianca Andrade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite da quarta-feira, 18, foi a vez de Fred Bruno comemorar o aniversário de 3 anos do filho, Cris, fruto de seu antigo relacionamento com Bianca Andrade. O influenciador digital foi criticado nas redes sociais após a ex contar que ele pediu para fazer festas separadas este ano.

O jornalista organizou uma comemoração com tema de super-heróis e compartilhou no Instagram registros do evento.

O aniversariante foi vestido de Batman, enquanto o youtuber usou uma camiseta personalizada com o rosto do menino fantasiado. A casa de festa escolhida teve “os brinquedões que ele ama”, como descreveu o ex-BBB. O evento ainda foi animado pelos personagens Homem de Ferro, Capitão América, Batman, Hulk e Homem-Aranha”.

Festa de Bianca Andrade

No início da semana, Bianca Andrade celebrou o aniversário de Cris com uma festa cheia de detalhes específicos, escolhidos por ele. O evento foi realizado na área externa da mansão da empresária.

“Quando perguntei para o gudugo qual o tema da festa de 3 anos dele, a resposta me surpreendeu: ‘Quero a festa do Mimi (é um ursinho de pelúcia pequenininho que nem tem mais olho, mas o Cris é louco apaixonado a ponto de fazer a festa em homenagem a ele)’. Ainda pediu para ser tudo azul que é a sua cor favorita, mas que a roupa dele seria de Saci Pererê, a minha de Olaf, a vovó de Minion, o tio de vaca, e assim foi”, contou.

Cris também escolheu todo o entretenimento e cardápio da festa.

“Queria pula-pula igual ano passado, mas com pique-nique com cuscuz, pipoca, biscoito de tomate, pão de queijo e brigadeiro. Pediu para ter pintura, basquete, livros e pescaria com prenda (gente, parece meus sonhos quando tomo melatonina). A lembrancinha da festa seria aviãozinho de papel ‘banquinho’ e ‘churrasco com muita carninha’. Mamain fez do jeitinho que ele pediu, achando o máximo ver meu bebê dando gritinhos de alegria encantado com tudo que ele mais ama no dia dele!”, concluiu.