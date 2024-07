Éder Militão é detonado por gastar R$ 210 mil em leilão: “E a pensão?”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Éder Militão esteve presente no leilão beneficente do Instituto Vini Jr. na última quarta-feira (18/7), no Rio de Janeiro, e arrematou um dos lotes por R$ 210 mil. No evento, acompanhado da esposa Tainá Castro, Militão comprou um boneco de Vini Jr. A peça única é uma miniatura do craque da Seleção Brasileira.

Após a compra, o jogador de futebol foi detonado na web por estar gastando dinheiro logo após se envolver em uma briga com a ex-namorada, Karoline Lima, sobre o valor da pensão da filha Cecília. “Pagar isso de pensão ele não paga, né”, disse uma internauta. “Na hora de pagar a pensão, chora”, reclamou outra.

Éder Militão é criticado por pedir guarda da filha

Recentemente, o jogador de futebol do Real Madrid também foi criticado por realizar o pedido de guarda da filha com Karoline Lima. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Militão tomou a decisão após Karoline pedir na Justiça que Cecília não viaje mais até a Espanha para ver o pai. Segundo ela, as visitas deveriam acontecer no Brasil.

Na web, os internautas não gostaram da atitude do jogador de futebol. “Todo dia Éder Militao fazendo a parte dele com louvor de fazer um país inteiro odiar ele”, afirmou um. “Éder Militao é um dos piores seres humanos”, criticou outro. “O Eder Militão pedindo a guarda da Cecilia é o pior horror do século”, pontuou mais um.