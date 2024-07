Cruzeiro do Sul tem maior número de crianças sem nome do pai no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nos últimos 2 anos, mais de 3 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Acre. Cruzeiro do Sul é o município com o maior número de casos no estado. Na tentativa de mudar essa realidade, a Defensoria Pública do Estado aderiu ao Programa Meu Pai tem Nome, que será realizado no dia 17 de agosto no município. As inscrições poderão ser feitas até esta sexta-feira, 19.

“As mulheres deverão levar o nome completo e endereço do pai até esta sexta-feira na Defensoria para a inscrição. No dia D estarão com a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público para que possamos fazer além do atendimento, uma pauta de audiências de reconhecimento de paternidade, de acordo de alimentos e de guardas. As crianças têm direito a saber sobre sua ancestralidade e poder exercer os direitos correspondentes, como por exemplo, pensão alimentícia. E a presença do pai, assim como da mãe, é importante no desenvolvimento da criança”, cita a Defensoria Pública, Cláudia Aguirre.

Anúncios

Ela destaca que diariamente a Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul recebe casos relacionados à investigação e reconhecimento de paternidade. “Não há um dia que não existam esses casos. Tem crescido o número de homens que voluntariamente faz o reconhecimento, mas muitos casos precisam ser ajuizados”, destaca.