Cruzeiro do Sul reforça segurança com barreiras e abordagens

As forças de segurança mantêm dez barreiras em pontos de Cruzeiro do Sul e devem ampliar os locais de abordagens nos próximos dias. Há ainda revistas nos veículos e, em alguns casos, aos motoristas e passageiros. As ações da Polícia Militar, Grupo Especial de Fronteira- Gefron e Exército Brasileiro tiveram início na última terça-feira, 16, sem data para acabar e patrulhamentos urbanos e rurais também foram intensificadas. Tudo é parte de um Plano de Contingência de Segurança Pública.

“Neste período de verão, quando o movimento aumenta e com os eventos, teremos várias operações com o cercamento de toda a cidade.

Nós iniciamos com dez barreiras e deveremos ter muito mais. Temos também patrulhamento móvel. O Plano de Contingência tem força para conter qualquer ação criminosa que venha a acontecer”, citou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edivan Rogério.

As medidas foram planejadas em reunião na segunda-feira,15, com os representantes da secretaria de Segurança Polícia Pública, Polícia Militar, Polícia Federal, direção do presídio Manoel Nery e Comando de Fronteira Juruá / 61° Batalhão de Infantaria de Selva -BIS. Além do Exército, outras Forças Federais vão colaborar com as ações preventivas. A ideia é potencializar ações conjuntas com a proximidade de grandes eventos em Cruzeiro do Sul como a Expoacre Juruá, Novenário de Nossa Senhora da Gloria e Festival da Farinha. Atenção especial é dada pelas autoridades de segurança, ao presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul.