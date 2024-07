Com preço médio de R$ 4,81, etanol compensa mais que a gasolina no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O preço médio da gasolina subiu R$ 0,12 nos postos de combustíveis do país na última semana, para R$ 5,97, após reajuste feito pela Petrobras às distribuidoras.

No Acre, o combustível derivado do petróleo tem custo médio de R$ 7,02, segundo a Agência Nacional do Petróleo – ANP, contra R$ 4,81 do etanol.

Anúncios

Com isso, no estado acreano, o álcool está mais vantajoso, assim como em outros 8 estados e no Distrito Federal para abastecer veículos flex.

É o que mostra a calculadora de combustíveis do g1, com base nos preços médios nos postos encontrados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 7 e 13 de julho.

A calculadora do g1 considera o preço e o rendimento de cada combustível. Segundo especialistas, em geral, o etanol é mais vantajoso quando está custando até 70% do preço da gasolina.