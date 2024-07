Carlos Alberto de Nóbrega sobre Silvio Santos: “Saudade louca dele”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre Silvio Santos em entrevista ao Flow News. O dono do SBT está internado com H1N1 e o antigo contratado da emissora afirmou que não vê o amigo há mais de cinco anos. “Ele só fala com quem ele quer falar”, disse o apresentador.

Segundo o apresentador do A Praça É Nossa, o sobrinho de Silvio Santos, Guilherme Stoliar, deu detalhes da rotina do Homem do Baú. “Ele não quer ver ninguém. Quer ficar na dele. O Stoliar que me contou. Ele fica sentado no sofá assistindo os programas dele. E não quer saber de mais nada.”

“Não pode levar problema para os amigos. Quando tenho plena autoridade de fazer o que quero, tenho que resolver. Ele só fala com quem ele quer falar. Respeito muito. Tenho uma saudade louca dele.”



Carlos Alberto de Nóbrega

Quando se conheceram, Nóbrega tinha 18 anos de idade e o atual dono do SBT tinha 24. Eles começaram juntos na comunicação; “Vi o Silvio crescer. Vi ele se tornar um monstro da comunicação”, relembrou o apresentador.

Carlos Alberto de Nóbrega contou, ainda, que tentou contato com Silvio, mas sem sucesso. “Queria ver o Silvio velho como eu estou. [Mas] Quero guardar a imagem dele daquele cara dinâmico, robô. Tentei ir lá [na mansão de Silvio no Morumbi] duas vezes, mas sei que ele não quer. Sei que ele quer ficar sozinho”, lamentou.