Arlindo Cruz é internado no Rio de Janeiro; equipe atualiza estado de saúde do cantor

A equipe de Arlindo Cruz informou que o cantor está internado no Rio de Janeiro. Segundo comunicado publicado no Instagram do sambista nesta quinta-feira, 18, ele deu entrada no departamento médico para realizar uma bateria de exames e um procedimento dentário.

“O cantor e compositor Arlindo Cruz encontra-se internado para a realização de exames e também de um tratamento dentário que, por conta do estado de saúde dele, se torna ainda mais sensível”, dizia nota.

O post também desmentiu os rumores de que o artista está em estado grave: “Vale ressaltar também que, diferentemente do que foi noticiado em alguns portais, ele segue com o quadro clínico estável, mantendo todos os sinais vitais. Desde já, agradecemos as orações dos fãs e amigos. Axé, Arlindo Cruz”.

Em abril de 2024, Arlindo Cruz foi internado após passar mal em casa. O sambista lida há 7 anos com graves sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2017. O cantor perdeu a mobilidade e a fala.