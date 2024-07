Alan Rick vence mais uma contra Fábio Rueda sobre destituição de diretórios do UB

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais um capítulo da “briga” política entre o senador Alan Rick e o suplente de deputado federal Fábio Rueda sobre o comando dos diretórios municipais do União Brasil (UB) teve desfecho favorável ao senador com uma decisão judicial.

O juiz da Comarca de Manoel Urbano, Zacarias Neto, negou mandado de segurança impetrado por Rubenildo Costa do Nascimento, que foi substituído por Rick do comando do partido no município do interior.

Anúncios

A briga começou em 2022, quando Fábio de Rueda assumiu o controle do partido no estado e montou diretórios municipais com aliados. Quando Alan Rick assumiu o comando do UB no início de 2023, desfez as nomeações provisórias, o que foi questionada na justiça.

Nesta última quarta-feira, 17, o juiz de Manoel Urbano entendeu que a Executiva Estadual, presidida por Alan Rick possui a competência para designar, prorrogar, alterar, dissolver, retificar e ratificar em relação aos diretórios e comissões executivas municipais.

Esta não é a primeira derrota de Rueda no caso. A justiça já decidiu a favor das destituições promovidas por Alan Rick em municípios como em Senador Guiomard.

O ac24horas conversou com Alan Rick, que, está na fase da montagem das chapas para as eleições nos municípios. O senador preferiu não polemizar, mas comemorou a decisão da justiça e disse que está de braços abertos para receber os integrantes da executiva nomeada por Rueda.

“Estou muito feliz, porque essa decisão restabelece a justiça e a verdade no município. Porém, estou de braços abertos para receber os membros da executiva nomeada pelo Fábio Rueda, porque não trabalho com rancor, com mágoa, trabalho com perdão e com justiça. Se eles quiserem recompor, a gente está de braços abertos”, disse Alan Rick.