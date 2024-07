Acre oficializa nesta quinta (18) adesão a programa para pessoas em situação de rua

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre oficializa nesta quinta-feira (18) a adesão do Estado à iniciativa federal que busca a efetivação de direitos para pessoas em situação de rua. Trata-se do Plano Ruas Visíveis, que prevê a execução de ações estratégicas para garantir cidadania para essa população vulnerável.

Um termo de compromisso será assinado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Governo do Estado do Acre para formalizar a adesão. A solenidade acontecerá na sede do Ministério Público do Estado do Acre, a partir das 8h30, com a presença do secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, e autoridades do estado e de municípios da região.

O “Plano Ruas Visíveis – Pelo direito ao futuro da população em situação de rua” busca a efetivação dos direitos humanos e da cidadania por meio da união de esforços e ações conjuntas de 11 ministérios. Em dezembro do ano passado, foi anunciado investimento inicial de R$ 982 milhões, em todo o território nacional, para a política.