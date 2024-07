Acre é o estado que mais vende na maior feira de artesanato do país, com R$ 423 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O artesanato acreano ficou em primeiro lugar no ranking total de vendas da 24ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), uma das maiores do segmento do país, que aconteceu no início deste mês, em Olinda (PE). O faturamento dos nove artesãos que representaram o Acre chegou à marca de R$ 413 mil, durante os doze dias de feira.

Os estados do Amazonas e Sergipe ficaram em segundo e terceiro lugar, com faturamento de R$ 401 mil e R$348 mil, respectivamente. Os estados inseridos no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) movimentaram mais de R$ 4,5 milhões durante a feira, que teve como tema “Sons do Criar — artesanato que toca a gente”.

A participação dos artesãos dos municípios de Epitaciolândia, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Rio Branco teve apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Programa Redd+ Early Movers (REM KfW) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC).

Os artesãos que representaram o estado do Acre são: Antônio Kléder, Rodney Paiva, Maria de Fátima Martins, Maquesson Pereira, Marcia Silva de Lima, Maria Barroso Moreira, Maria Eneide Brozzo, José Rodrigues de Araújo e Francisca Erlandia da Páscoa.

“É um mix de alegria, emoção, satisfação e dever cumprido. Estou muito feliz. Agradeço muito a secretaria, que esteve conosco todos esses doze dias na feira, compartilhando nossas apresentações, nossas aflições, cansaço e também nossas alegrias. O Sebrae foi um grande parceiro junto a nós. Só tenho a agradecer”, disse a artesã de biojoias e decoração de mesa e parede, Márcia Lima.

O sucesso da comitiva acreana alcançou o primeiro lugar de faturamento com a venda de peças da marchetaria, produtos de látex das comunidades Doutor da Borracha e Cazumbá-Iracema, além do segmento de biojoias e das fibras representadas pela Associação dos Artesãos do Vale do Juruá (Assavaj). No ano passado, o artesanato acreano faturou mais de R$ 1,4 milhão em feiras do segmento. Na 23ª Fenearte, a comitiva acreana ficou em terceiro lugar.

“A Fenearte é uma referência como Feira de Artesanato Nacional, sendo a maior feira de artesanato do Brasil e também uma referência de feira de artesanato da América Latina. Esse ano de 2024, a Sete proporcionou ajuda de custo para nove artesãos participarem da Fenearte. Foram doze dias de comercialização intensa de produtos. Nosso estande estava repleto de produtos e tivemos esse resultado extremamente positivo e significativo”, disse o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Acompanhando de perto todos os processos de organização e realização da exposição na feira, a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz, comemorou a nova posição alcançada no ranking: “É um orgulho para nós, nesse momento de reorganização, ter um resultado tão positivo”.

Confira o ranking total de vendas da 24ª Fenearte:

AC R$ 413.193,50

AM R$ 401.165,00

SE R$ 348.444,00

MT R$ 270.961,00

MS R$ 267.287,00

PI R$ 261.787,75

GO R$ 215.187,00

TO R$ 200.233,00

MG R$ 191.337,00

AL R$ 187.885,94

BA R$ 188.056,69

ES R$ 176.277,00

MA R$ 158.548,00

PA R$ 156.082,00

PB R$ 153.758,39

RS R$ 150.469,00

SC R$ 130.313,70

DF R$ 119.163,00

CE R$ 106.833,36

SP R$ 99.898,00

AP R$ 92.142,00

RN R$ 78.408,00

RJ R$ 71.107,00

RO R$ 58.275,00

PR R$ 35.386,00

RESULTADO FINAL PAB: R$ 4.532.198,33

Da Agência de Notícias do Acre