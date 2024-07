Zequinha anuncia professora Delcimar como vice em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), pré-candidato a reeleição, anunciou nesta quarta-feira, 17, Delcimar da Silva Leite (Republicanos), como sua vice na chapa que vai às urnas em outubro. O evento realizado no Ceanom reuniu centenas de pessoas.

Natural de Cruzeiro do Sul, 43 anos, formada em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Acre (Ufac), Delcimar é casada com o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues e tem um casal de filhos. Zequinha, que tinha outros dois nomes de mulheres para escolha, destacou a importância de cada uma. Ressaltou que Delci, que atuou em sua gestão por 3 anos e meio como secretária de Assistência Social, desenvolveu um excelente trabalho, tendo a cidadania das pessoas, como prioridade.

“Me sinto honrado em ter tido três mulheres de valor indicadas como possíveis vices. Janaína Terças mudou a cara da indústria no Vale do Juruá e a irmã Milca vive para os mais humildes. Agradeço a todas. A decisão foi dividida com as forças políticas e a minha convicção é que se ganha eleição com muita gente assim como se compõe a gestão. Delci, minha vice é uma mulher séria, honesta e que sabe cuidar das pessoas e tem a cidadania como prioridade”, citou Zequinha Lima.

Antes de ser Secretária Municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, Delcimar atuou como voluntária na Associação de Moradores da Vila Santa Rosa, onde mora. Foi professora de Ensino Infantil na Creche da Vila Santa Rosa, de 1999 à 2003. De 2004 à 2010 atuou como professora na Escola Municipal Antônio Ferreira Gomes, e no mesmo período na Escola Estadual Marcilio Nunes Ribeiro II.

De 2011 à 2014 lecionou na Escola Estadual Dion Thaumaturgo. De 2015 à 2020 trabalhou no Setor de terras da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Foi ainda chefe de Gabinete da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Delcimar disse que será a voz das mulheres cruzeirenses na prefeitura de Cruzeiro do Sul. “Agradeço a Deus pela escolha e estamos juntos e misturados. Eu serei a voz das mulheres Cruzeirenses na chapa de Zequinha Lima. Há 17 anos eu atuo na política atrás dos bastidores ao lado do meu marido. Eu opitei por morar em Cruzeiro do Sul mesmo meu marido indo pra Rio Branco e fiquei 3 anos e meio na secretaria de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, onde fizemos um trabalho de cidadania. Estou orgulhosa de ser vice na chapa com o prefeito Zequinha Lima e vamos pra luta. Contem comigo”, ressaltou Delcimar.

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, que foi vereador e prefeito de Cruzeiro do Sul, disse que teve uma espécie de premonição com relação ao nome da sua esposa. “Eu poderia ser o candidato a prefeito ou vice. Mas eu tive uma premonição que o nome não deveria ser o meu e sim, da minha esposa Delcimar”, contou.

O deputado federal Zezinho Barbary, presente ao evento do anúncio, destacou que a decisão foi tranquila e contempla as forças políticas. “As forças políticas convergiram pelo nome da Delci e vamos todos juntos. A eleição não é do Zequinha. É dos cruzeirenses, que querem a continuidade da gestão. Tenho compromisso com a gestão do prefeito e vamos para cima e vamos ganhar essa eleição”, pontuou.

Aliança política

O Progressistas,Republicanos, Cidadania, PSDB, PDT, União Brasil, Federação Brasil da Esperança apoiam a reeleição de Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul. Na lista de apoiadores estão o governador Gladson Cameli, a vice Mailza Assis, o presidente da Assembléia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga, presidente reeleito, Nicolau Junior, deputados Pedro Longo e Maria Antônia. Entre os deputados federais e senador estão Alan Rick, Eduardo Veloso, Coronel Ulysses, Antônia Lúcia, Socorro Neri, Roberto Duarte e Gerlen Diniz.

Além de Janaína Terças e Irmã Milca, o professor Marcelo Siqueira e o sargento Adônis, que também tiveram os nomes cogitados para compor a chapa com Zequinha, estiveram no anúncio de vice de Zequinha Lima.