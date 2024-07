Veja a tabela atualizada após ‘final’ do Brasileirão na rodada 17

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​

Quatro jogos encerraram a 17ª rodada do Brasileirão 2024, nesta quarta-feira (17).

Lembrando que a rodada, mais uma vez, não esteve completa porque Internacional x Flamengo e Fluminense x Athletico-PR foram adiados.

Mas a noite teve vitória que quebrou uma marca de mais de 10 anos, teve triunfo que deixou time no G-4, teve vitória que foi (quase) goleada e teve triunfo importante na briga liderança!

O grande destaque entre os quatro jogos foi a vitória do Botafogo por 1 x 0 sobre o Palmeiras. Foi o encontro dos dois times que estavam disputando gol a gol a ponta, uma prévia da partida das oitavas da Libertadores e que encantou a todos pelo alto nível técnico e tático.

Além disso tudo, o jogo marcou a “redenção” de Tiquinho Soares, que fez o gol da vitória no mesmo lado em que perdeu o fatídico pênalti no encontro de novembro de 2023, que terminou com uma virada impressionante do Palmeiras, e as estreias de Felipe Anderson e Maurício no time paulista.

Veja a tabela atualizada após #17

