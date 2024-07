“Uma mulher de 60 anos não pode mais pedir opinião a ninguém”, diz Lene Petecão sobre decisão de deixar o PSD

Recém saída do PSD, a vereadora de Rio Branco Lene Petecão, hoje no União Brasil, foi a entrevistada desta quarta-feira, 17, do Bar do Vaz. Na conversa com o jornalista Roberto Vaz, ela falou sobre as razões da mudança de casa e afirmou que sua contribuição com a antiga sigla foi grande, mas que se tornou preciso encontrar um novo caminho.

“Na verdade, eu tenho um grupo que me acompanha. Um grupo, na maioria de mulheres, que toma decisões políticas em conjunto. Então, eu respeitei muito isso, porque eu estava lá no PSD, estava na base do prefeito Bocalom, e eu penso que se já estava lá eu construí um espaço político dentro dessa base. Achamos, por bem, ir buscar uma outra sigla partidária porque a conjuntura daquele momento não favorecia o meu mandato”, afirmou.

Para a vereadora, a caminhada política de anos junto ao irmão, o senador Sérgio Petecão, não foi empecilho para a decisão de deixar o PSD, partido do qual ele é a maior liderança no estado, deixando claro que foi uma definição madura, a partir da consulta de seu grupo, de uma mulher que não precisa mais pedir opinião de ninguém.

“Uma mulher de 60 anos não pode mais pedir opinião a ninguém, ela toma uma decisão e consulta o grupo político, e ali estava favorável para a gente sair, na janela, a gente respeitou isso também. Mas, verdadeiramente, eu acho que contribuí muito com o PSD”, ressaltou, lembrando que nas últimas eleições retirou a sua candidatura de deputada estadual que poderia ter obtido êxito para ser candidata a deputada federal para ajudar o partido.

Lene disse também que a opção ocorreu sem qualquer tipo de oposição do irmão. “Nesse ponto, eu tenho até que parabenizar o Petecão, ele ficou tranquilo com relação a isso, fiz uma consulta só de coração mesmo, ninguém saiu brigado, ele continua, segue com o caminho que ele optou e eu fico aqui onde estou”, esclareceu.

Com dez anos de mandato a serem completados em breve, Lene Petecão afirma que, como uma vereadora com mais de 20 projetos aprovados e uma das poucas mulheres que renovaram o mandato, possui um trabalho voltado para o respeito com a população e “não brinca de fazer política”. Ela diz que até mesmo a sua formação acadêmica lhe credencia a isso, uma vez que é assistente social.

A vereadora também destacou a luta em defesa dos direitos da mulher como uma das bandeiras da sua atuação parlamentar municipal. Segundo ela, tem que haver mais espaço político para as mulheres em um estado em que o gênero feminino representa mais da metade do eleitorado e também onde mais se mata mulheres [proporcionalmente] no Brasil.

Pré-candidata, Lene Petecão vai para a disputa do quarto mandato de vereadora, desta vez pelo União Brasil. Ela diz que tem um movimento muito forte de mulheres para entrar em campo na campanha que se aproxima. Sobre o porquê de tanto preconceito relacionado à questão de gênero, a vereadora afirmou que é preciso ser feito um estudo e uma reflexão sobre o assunto, principalmente pelas mulheres.

ASSISTA AO VÍDEO: