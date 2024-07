Ufac inaugura museu virtual 3D com fósseis de milhões de anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Laboratório de Pesquisas Paleontológicas da Universidade Federal do Acre (Ufac) inaugurou, nesta segunda-feira, 15, o Museu Virtual de Paleontologia, que mostra os principais fósseis do acervo em 3D, pela internet. A plataforma visa a divulgação e democratização da ciência, e teve apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), através de edital específico para museus e exposições científicas.

O trabalho de digitalização dos fósseis está sendo executado por Letícia Lins, graduada em Tecnologia de Sistemas pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), e coordenado pelo professor de biologia do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza e curador do acervo de fósseis, Carlos d’Apolito.

O museu virtual é o primeiro produto e faz parte das ações de reestruturação do museu. É oferecido um tour virtual, com espaço interativo, e o usuário pode circular entre os objetos, ler banners informativos, aprender conceitos básicos sobre paleontologia e, principalmente, se informar sobre a paleontologia regional.

A experiência mais completa é alcançada com o uso de óculos de Realidade Virtual, e estará disponível até o dia 26/07, mediante agendamento. “A experiência é realmente uma realidade virtual, similar a jogos, onde o usuário escolhe por onde anda e pode interagir com outros usuários no ambiente virtual que também estejam online”, destaca D’Apolito.

Para o pesquisador, a criação de modelos 3D ajuda a divulgar e proteger o patrimônio museológico da Ufac, que tem reconhecimento nacional e internacional por revelar como era a região do Acre e os animais que aqui viviam em eras passadas, como o famoso Purussaurus. “Ainda é um passo modesto, mas contribui muito para que as pessoas conheçam a riqueza do nosso acervo e para despertar o interesse pela ciência”, destaca o professor.

No novo museu virtual, estão disponíveis a um clique uma série de fósseis, digitalizados com a técnica de fotogrametria, o que gerou um banco de dados de modelos 3D hospedadas no site. Com o lançamento do site, o acervo pode ser acessado livremente por qualquer computador ou celular.

O tour virtual também se tornará uma opção acessível ao público em geral, já que as instalações físicas do museu estão fechadas para reforma a partir do dia 22 de julho. A Paleontologia da UFAC figura no CRUA (Currículo de Referência Único do Acre) e recebe visitas de escolas rotineiramente durante os semestres letivos, além de integrar o circuito turístico de Rio Branco. As escolas mais distantes da cidade, ou aquelas que encontrem dificuldades de transporte, também poderão optar por um tour virtual.

https://abre.ai/ lppvirtual O Museu Virtual pode ser acessado pelo link:

https://sketchfab.com/ labpaleonto.ufac Os modelos 3D podem ser acessados no site

Pelo celular, o usuário deve baixar gratuitamente o aplicativo Spatial e depois procurar pelo Museu Virtual de Paleontologia da Ufac.