Ufac abre seletivo para professor substituto com salários de até R$ 7 mil

A Universidade Federal do Acre (UFAC) lançou nesta terça-feira (16) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de professores substitutos.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da instituição até às 23h59min do dia 25 de julho de 2024. As avaliações dos candidatos ocorrerão entre os dias 12 e 27 de agosto de 2024 e o valor da taxa de inscrição no certame é de R$ 80.

De acordo com o edital, o processo seletivo é destinado à formação de banco de cadastro de reserva para os campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul e tem o regime de trabalho de 20 e 40 horas, com a demanda sendo definida de acordo com a necessidade da instituição. O período de contrato será definido conforme os motivos da contratação e pode ser prorrogado, desde que não ultrapasse dois anos.

A remuneração bruta oferecida pelo edital varia de R$ 2.937,59 a R$ 4.339,21 para a jornada de 20 horas, de acordo com o título do candidato; para a jornada de 40 horas a remuneração bruta varia de R$ 4.412,63 a R$ 7.356,02, também de acordo com o título.

O edital do processo é o Prograd 22/2024 e pode ser acessado por este link.