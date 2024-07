Tamires Assis descarta namoro com Davi após episódio do termômetro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nem começou que já terminou. O primeiro romance de Davi Brito após deixar a casa do “BBB24”, de onde saiu vitorioso, não durou mais que tempo um festival. No caso, o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. O baiano se envolveu com uma da estrela da festa, há duas semanas, e o romance dava sinais de que ia engatar, mas ele acabou sendo pego na mentira, para decepção da moça.

Agora, Tamires Assis, musa do Boi Garantido, descarta a ideia que os dois possam ter um relacionamento. Os dois estavam com tudo marcado para se encontrar em Salvador, mas o ex-BBB acabou desmarcando em cima da hora, alegando estar passando mal, com febre e dor de cabeça. Para comprovar o mal estar, o ex-brother expôs imagem de um termômetro, apontando febre alta. Ele só não contava que os internautas descobririam que a foto não foi capturada por ele, mas, sim, copiada da Google.

Anúncios

O caso aconteceu na última terça-feira, 16, quando Tamires chegaria a Salvador. O baiano usou como pretexto uma grande tattoo que ele havia acabado de fazer naquele mesmo dia, que fechou todo o braço esquerdo, sugerindo que o procedimento teria causado reação.

“Não consigo confiar [nele]”, disse a modelo em entrevista para o gshow, confirmando, também, que o ex-BBB cancelou o encontro que tinha sido combinado entre os dois. Ela revelou, ainda, que pretendia embarcar para a capital baiana também na terça, mas recebeu dele o aviso desmarcando quando ele já estava no avião para Brasília.

“Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma, que estava doente e não queria me receber mais”, revelou a jovem.

“A minha ideia era que a gente tivesse um momento só nosso. Tínhamos planejado passar três dias em Salvador e, depois, seguiríamos para Chapada Diamantina, para ficarmos só nós dois. Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar. Não sei se pode continuar uma amizade, não sei”, completou a modelo.