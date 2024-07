Selva Hub Fecha Acordo Internacional de Exportação de Mármore e Granito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em uma iniciativa que promete dinamizar o setor de comércio exterior do Acre, a Selva Hub, do empresário Marcello Afonso, fechou um acordo internacional significativo após a participação na CantonFair 2024, realizada na China. O ajuste foi selado na cidade portuária de Xiamen, localizada a cerca de dois mil quilômetros de Pequim.

Detalhes do Acordo

O negócio prevê a exportação de mármore e granito de primeira linha diretamente das regiões Sudeste e Nordeste para os mercados Europeu, Asiático e do Oriente Médio. Esse tipo de pedra, altamente valorizado, não é comercializado no Brasil e é destinado exclusivamente para exportação.

Para Afonso, o acordo marca um passo importante para a empresa. “A participação na Canton Fair foi crucial para nós, pois conseguimos alavancar negócios concretos e consolidar nossa presença no mercado asiático, que é o nosso foco. O acordo não só fortalece a nossa posição, mas também serve como estímulo para as demais empresas locais investirem no comércio exterior”.

Marcello acrescentou que a globalização tem mostrado que o comércio exterior é vital para a economia interna dos países e empresas. “Com a globalização, tanto países quanto empresas perceberam a importância de olhar para fora das suas fronteiras. Devemos expandir nossos horizontes ou não seremos mais economicamente relevantes no médio prazo”.

Expertise e Diversificação

Além do mármore e do granito, a Selva Hub possui ampla expertise na exportação dos mais diversos tipos de commodities, a exemplo do café, farinha de mandioca e açaí. “Podemos exportar praticamente tudo o que é produzido aqui. Temos a experiência e a clientela para vender diretamente para o exterior, garantindo margens de lucro significativamente atrativas”.

Benefícios para o Acre

Embora os negócios sejam operados diretamente do Nordeste, o impacto indireto para o Acre é considerável. A empresa planeja usar a sua experiência como modelo para as demais empresas locais, incentivando-as a explorar oportunidades no comércio exterior. Este movimento pode resultar em um fortalecimento do setor de exportação local, trazendo novas oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico para a região.

Perspectivas Futuras

A Selva Hub está otimista quanto ao futuro e planeja continuar explorando oportunidades internacionais. “Estamos apenas começando. Nosso objetivo é continuar crescendo e trazendo inovação para Acre, sempre com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento econômico local.”