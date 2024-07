Primeira ‘Escola da Floresta’ é inaugurada no Amazonas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A primeira unidade do projeto Escola da Floresta foi inaugurada nesta terça-feira (16), na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) em São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), onde moram mais de 20 famílias que vivem da agricultura sustentável. O projeto visa proporcionar acesso a novas tecnologias educacionais alinhadas às práticas sustentáveis.

Projetada para ter baixo impacto ambiental, é também a primeira do tipo no Brasil. Com capacidade para 200 alunos, sendo 100 em tempo integral e 100 no turno noturno, a Escola Estadual da Floresta (EEF) José Loureiro da Silva recebeu investimentos aproximados de R$ 5 milhões. Além de oferecer matriz curricular e pedagógica de tempo integral específica, a unidade também oferece Educação de Jovens e Adultos (EJA), no turno noturno.

O programa Educa+ Amazonas planeja duas novas Escolas da Floresta: uma na Área de Proteção Ambiental Caverna do Maroaga e outra na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus. O PADEAM II também prevê cinco novas unidades em áreas de conservação nos municípios de Canutama, Tapauá, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré, incluindo uma escola flutuante em Tapauá. Além disso, o governador firmou parcerias para expandir o projeto, como a implantação de um projeto de manejo em Carauari e a doação de US$ 1,5 milhão para construir outra unidade do projeto na região.