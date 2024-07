Notas antigas do real sairão de circulação; saiba o que fazer com elas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As cédulas da primeira família do real serão retiradas de circulação, de acordo com a determinação do Banco Central. Mas caso você tenha uma pequena fortuna guardada dessas cédulas, não há necessidade de entrar em pânico —as notas ainda mantêm seu valor e podem continuar sendo utilizadas normalmente.

O que aconteceu?

Desgaste natural

As notas da primeira família do real estão sendo retiradas de circulação devido ao desgaste natural ocorrido com o tempo.

Problemas na logística

Cédulas em más condições físicas causam problemas logísticos, dificultando a operação de serviços que dependem de dinheiro em espécie. Dependendo do estado, essas cédulas podem realmente estar quase desmanchando ou com avarias.

Identificação comprometida

O desgaste das notas compromete a identificação dos elementos de segurança pela população, como na observação da marca d’água, que é vista ao colocar a cédula contra a luz.

Há poucas em circulação

As cédulas da primeira família do real representam 3% do total de cédulas em circulação. Elas foram lançadas em 1994 e entraram no lugar do cruzeiro real.

Preciso fazer algo com minhas notas antigas?

Validade continua

As notas antigas continuam válidas e podem ser usadas normalmente.

Não há restrições

Podem ser utilizadas para compras e pagamentos do dia a dia sem restrições.

Não precisa trocar

Não há necessidade de correr aos bancos para trocá-las imediatamente.

Quem vai recolher as cédulas antigas?

Responsabilidade dos bancos. Os bancos são responsáveis pelo recolhimento das cédulas antigas. Conforme a Instrução Normativa BCB Nº 488, ao receberem essas notas, as instituições financeiras devem encaminhá-las ao Banco Central. Este, por sua vez, substituirá as cédulas antigas por novas.

Como saber se são falsas

De acordo com o Banco Central do Brasil, os principais elementos de segurança dessas notas são:

Marca-d’água

Segure a nota contra a luz e veja aparecer uma figura.

Notas de 5 e 10 reais: aparece a bandeira nacional.

Nota de 2 reais: aparece uma tartaruga e o número 2.

Nota de 20 reais: aparece um mico-leão-dourado e o número 20.

Notas de 50 e 100 reais: aparece uma efígie da República.

Coloque a nota deitada, com o canto esquerdo voltado para você, e veja aparecer as letras BC, que estavam escondidas.

Notas de 2 e 20 reais: a nota deve ficar deitada de frente para você.

Alto-relevo

Passe o dedo sobre algumas áreas da nota e sinta o alto-relevo.

Faixa holográfica

Só está presente nas notas de 20 reais. Ao movimentar a nota, aparecem na faixa brilhante as figuras do mico-leão-dourado e o número 20, em três tamanhos.

Registro coincidente

Segure a nota em direção à luz e você verá que o desenho das Armas Nacionais aparece completo.

Detalhe: as partes impressas no verso casam certinho com as da frente.