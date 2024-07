Mulher é procurada suspeita de participar da morte de dentista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil de Rondônia informou na noite da segunda-feira (16) que está em busca de uma mulher suspeita de ter envolvimento com o assassinato do dentista Clei Bagattini, que aconteceu no último fim de semana em Vilhena (RO). A suspeita foi identificada como Raqueline Leme Machado.

A Polícia Civil optou por não informar qual teria sido o envolvimento da suspeita no crime, com a justificativa de não atrapalhar as investigações.

Anúncios

A prisão temporária da suspeita foi decretada. A foto e o nome dela foram divulgados.

O suspeito de atirar contra Clei Bagattini também ainda não foi capturado. Equipes policiais entram no 5º de buscas que envolvem centenas de policiais, cães farejadores, drones e helicóptero. O suspeito foi identificado como Maicon da Silva Raimundo.

Por duas vezes agentes policiais conseguiram localizar o suspeito, mas ele conseguiu fugir do cerco. Em uma ocasião foi baleado e em outra conseguiu atingir um agente da polícia.