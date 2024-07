Lucas Buda debocha de boatos sobre calote em boate adulta: ‘Era uma piada’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Lucas Buda, da 24ª edição do “BBB” (TV Globo), entrou numa brincadeira que a web acabou levando a sério e divulgou que ele esteve em uma boate adulta durante sua viagem a Manaus/AM, e que de lá saiu sem pagar, dando o calote no estabelecimento.

Os boatos de que o capoeirista teria visitado a boate Remulos foram parar no Instagram em um perfil local de entretenimento, que havia feito uma postagem sobre o calote, mas sem citar o nome do ex-BBB.

Para não perder a piada, Buda disse nos comentários que fez a molecagem de ir embora sem pagar pelos serviços que lhe teriam sido prestados.

“Eu fui no Remulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque”, escreveu ele, fazendo referência a um meme das redes sociais.

A publicação em questão deixava claro que o perfil havia sido procurado por uma fonte ligada à boate. A identidade do suposto caloteiro foi mantida em sigilo, porém a postagem revelou uma mensagens que negociava a informação em troca de uma publicidade.

O professor de Educação Física, no entanto, não teria sido o único participante do reality show a frequentar o local, já que a tal fonte garante que ele foi apenas “um dos ex-BBBs” que estiveram na boate adulta nos últimos tempos.

Buda nega e diz que foi uma piada

Nesta quarta-feira, 17, através de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Lucas Buda disse que tudo não passou de uma brincadeira. Ele garantiu que nem chegou a entrar no estabelecimento e que comentou fazendo uma piada, na postagem do perfil no Instagram, brincando que seria ele o BBB a dar o calote na boate adulta.

“Galera, era brincadeira. Eu nem fui em p*teiro nenhum em Manaus. Fiz uma caixinha [de perguntas no Instagram] perguntando onde a galera queria que eu fosse em Manaus, onde eu deveria ir, me sugeriram o local”, garantiu ele.

“Passei na porta, fiz uma foto só. Nem fui lá, não usei serviço nenhum. Foi uma brincadeira, gente. Uma piada”, disse ele, aos risos.

No mês passado, várias celebridades passaram por Manaus a caminho de Parintins, para participar do festival folclórico da cidade. Além de buda, outros participantes do “BBB24” estiveram no evento, como Lucas Pizane, Giovanna Lima, Michel Nogueira, Raquele Cardoso, Davi Brito, Beatriz Reis e Matteus Amaral, sem contar, é claro, com a cunhã-poranga do Boi Garantido Isabelle Nogueira, que se apresentou no festival.