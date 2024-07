Ifac altera data das provas de desempenho didático do concurso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Federal do Acre (Ifac) informa que as provas didáticas do Concurso Público – Edital N°01/2023/IFAC para preenchimento das vagas de Docente EBTT ocorrerão nos dias 04, 05 e 06 de setembro. A mudança no calendário se deve ao comprometimento da instituição em não realizar as etapas do certame em datas concomitantes a outros concursos públicos correlatos.

O Ifac, por meio da Comissão de Acompanhamento de Concurso Público e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), reforça ainda que a nova relação de convocados e demais informações sobre o sorteio de temas para realização das provas de desempenho didático serão divulgadas em breve, em novo cronograma a ser publicado no Diário Oficial da União e site do Idecan (https://www.idecan.org.br/).

Fonte: Assessoria do IFAC.