Homem é encontrado morto em prédio abandonado de Rio Branco

O morador em situação de rua Leonardo da Silva Oliveira, de 28 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 17, dentro do prédio abandonado da Associação dos Moradores da Conquista, situado na Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, Leonardo era usuário de drogas conhecido e muito querido no bairro, e ultimamente estava dormindo com outros moradores no prédio abandonado. Pela manhã, Leonardo chegou a dizer a um amigo que não estava se sentindo bem, e o amigo avisou uma moradora em uma padaria.

À noite, outro morador em situação de rua chegou ao prédio e encontrou Leonardo morto em cima de uma cama.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o médico atestou o óbito do morador em situação de rua.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, que inicialmente constatou que no corpo de Leonardo não havia marcas de agressão, apenas um quadro de desnutrição.

Após o término, o corpo de Leonardo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A causa da morte só será confirmada após 30 dias, com a conclusão do laudo cadavérico. O caso será investigado pela Polícia Civil.