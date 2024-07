Fortaleza bate o Vitória em noite de Breno Lopes inspirado e cola no G6

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fortaleza venceu o Vitória sem muitas dificuldades, nesta quarta-feira (17), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Breno Lopes foi o nome do jogo e comandou o triunfo por 3 a 1 do Leão do Pici.

O atacante abriu o placar e deu uma assistência para Pochettino fazer o segundo do Fortaleza. Tinga, já no segundo tempo, anotou o terceiro. Zé Hufo descontou para o Vitória

O Fortaleza ainda teve um pênalti anulado no primeiro tempo. A penalidade foi marcada quando o jogo ainda estava 0 a 0, mas foi cancelada após o árbitro revisar o lance no VAR e ver que a bola tocou no braço de Wagner Leonardo, mas ele estava junto ao corpo.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 29 pontos e aparece no 7° lugar da tabela, ficando igualado em pontos com o Cruzeiro, mas atrás no número de vitórias (nove contra oito). O Vitória segue com 15, na 16ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (21). Às 11h (de Brasília, o Vitória visita o Grêmio. Mais tarde, às 18h30, o Fortaleza recebe o Atlético-GO. Os dois jogos são válidos pela 18ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve pênalti anulado e protagonismo de Breno Lopes. O Vitória até começou o jogo melhor e levando perigo com lances pelo lado direito do ataque, mas tudo mudou após o árbitro marcar pênalti de Wagner Leonardo por toque no braço do defensor. Rafael Rodrigo Klein, no entanto, foi chamado pelo VAR e anulou a marcação. Apesar de não alterar o placar, o lance alterou o cenário do jogo. Depois da penalidade anulada, o Fortaleza cresceu no jogo e contou com Breno Lopes inspirado: o atacante perdeu uma chance clara, mas depois anotou um gol de falta e deu a assistência para Pochettino levar o placar de 2 a 0 para os vestiários.

O Fortaleza apenas confirmou o domínio do jogo na etapa final. O Leão do Pici voltou para o segundo tempo ligado e matou o confronto logo nos minutos iniciais com gol de Tinga após jogada ensaiada. Com o 3 a 0 ao seu favor, a equipe da casa apenas administrou o tempo. O Vitória, assim como quase em todo o jogo, foi tímido e só descontou nos minutos finais, na única chegada de perigo que teve durante a metade final do duelo.

Lances importantes e gols

Pênalti anulado. Aos nove minutos, Tinga recebeu a bola na entrada da área e finalizou para o gol. Ela bateu no braço de Wagner Leonardo, e o árbitro marcou pênalti para o Fortaleza. Chamado pelo VAR, Rafael Rodrigo Klein revisou o lance e cancelou a marcação após ver que o braço do defensor estava junto ao corpo.

Breno Lopes desperdiça chance clara. Pochettino recebeu com espaço pela direita e cruzou na cabeça do atacante do Fortaleza. Ele subiu com espaço, mas errou no movimento do cabeceio e mandou para fora já na pequena área.

Breno Lopes se redime e abre o placar. Aos 24 minutos, o camisa 26 colocou o Fortaleza na frente. O atacante cobrou falta próxima à linha de fundo em direção ao gol. A bola passou por Matheus Rosseto e dois jogadores do Vitória e morreu no canto esquerdo de Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer.

Breno para na trave, mas Pochettino amplia. O Fortaleza ampliou o placar aos 38 minutos. Breno Lopes foi lançado e, cara a cara com Lucas Arcanjo, finalizou cruzado, mas parou na trave. No rebote, ele mesmo puxou a bola para a perna direita e cruzou na cabeça de Pochettino. O meia só precisou cabecear para ampliar o marcador.

João Ricardo salva. A primeira chegada de perigo do Vitória veio aos 41 minutos do primeiro tempo. Janderson recebeu pelo lado direito e finalizou cruzado da linha da grande área. João Ricardo caiu no canto e espalmou.

Tinga faz o terceiro. O Fortaleza ampliou o placar no primeiro lance de perigo do segundo tempo. Aos 9 minutos, Pochettino alçou bola na área em cobrança de falta. Brítez apareceu na segunda trave, cabeceou para o meio, e Tinga, sem goleiro, só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Zé Hugo desconta. O Vitória diminuiu o placar aos 44 minutos com dois jogadores que saíram do banco. PK recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Zé Hugo completar para as redes.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 VITÓRIA

Data e horário: 17 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Breno Lopes (24’/1°T), Pochettino (38’/1°T), Tinga (9’/2°T), Zé Hugo (44’/2°T)

Cartões amarelos: Luan, Janderson, Daniel Júnior (VIT), Hércules, Lucero, Titi (FOR)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Matheus Rosseto (Pedro Augusto), Hércules (Lucas Sasha) e Pochettino (Kervin Andrade); Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Machuca) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Luan (Léo Naldi) e Jean Mota (Daniel Júnior); Everaldo (Osvaldo), Janderson e Alerrandro (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini