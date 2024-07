Filho é preso por tentar matar pai com espeto no Amazonas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gilvânio Padilha Nogueira, 36, foi preso suspeito de tentar matar o próprio pai com um espeto de churrasco, no município de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas.

A prisão ocorreu logo depois do crime. A família contou à polícia que Gilvânio chegou embriagado em casa e começou uma briga com o irmão. O pai tentou intervir e separar os dois, mas o acusado o golpeou com o espeto.

Gilvânio ainda estava bastante alterado quando foi detido. Ele irá responder por tentativa de homicídio qualificado. Detalhes do estado de saúde do pai não foram revelados.