FIEAC recebe ação do governo federal para engajar setor industrial 

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) recebe nesta quarta-feira (17), o roadshow do programa Brasil Mais Produtivo, que tem como objetivo divulgar e engajar o setor industrial do Acre, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Participam do evento representantes do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do SEBRAE nacional, e de outras instituições federais, nacionais e estaduais.

Perpétua Almeida, ex-deputada federal do Acre e atual diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que faz é parceira do projeto, disse ao ac24horas que o upgrade de investimento do Governo Federal no programa demonstra a “boa vontade” da gestão do presidente Lula em apoiar a indústria brasileira. “O programa começou com R$ 50 milhões de investimento e hoje está em R$ 2 bilhões, o que prova o esforço para colocar as micro e pequenas indústrias em condições de gerar emprego e renda”, falou.

Anúncios

A gerente de operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Patrícia Martins, explicou a dinâmica do programa Novo Brasil Mais Produtivo e a sua importância para a prosperidade da indústria. “São sete instituições nesta parceria com a coordenação do MDIC com a realização do SEBRAE e execução do SENAI, e várias para vários parceiros que vão trazer crédito para essas indústrias também, num apoio para a transformação digital. O SENAI entra nesta parceria trazendo o olhar da produtividade para a indústria, com consultorias de eficiência energética e de manufatura enxuta para a indústria, melhorando a produtividade dela e reduzindo custos”, explicou.

O programa Brasil Mais Produtivo tem inscrições abertas no site brasilmaisprodutivo.mdic.gov. br, para empresas que busquem diagnóstico e melhoria de gestão, otimização de processos industriais e transformação digital.

FOTOS: SÉRGIO VALE