Em Brasília, Acre defende uso permanente de tecnologias educacionais

Posicionando o Acre no debate acerca da implantação do Novo Ensino Médio, o secretário de Educação, Cultura e Esportes do Acre, Aberson Carvalho, participou da III Reunião Extraordinária do Conselho de Secretários de Educação (Consed), nesta terça-feira, 16, em Brasília. No evento, experiências foram compartilhadas e pontos de atenção identificados no texto aprovado pelo Congresso Nacional foram apresentados.

Apresentando experiências vividas no estado, Carvalho defendeu o uso de tecnologias educacionais e o seu fortalecimento durante a implantação do Novo Ensino Médio. Segundo ele, as tecnologias vêm para facilitar o alcance da educação, principalmente em um país continental como o Brasil: “Precisamos entender que o uso das tecnologias educacionais na mediação entre professor e aluno deve ser presente e permanente a partir de agora, o que viabilizaria a educação em lugares de difícil acesso e para mais pessoas”.

As sugestões levantadas serão levadas ao Ministério da Educação (MEC) ainda nesta semana, buscando a garantia de um processo de implementação eficaz, e assegurando que as diretrizes sejam aplicadas de maneira inclusiva em todo o país.

O objetivo é apresentar as realidades de cada estado, suas sazonalidades e dificuldades específicas, para avaliação e ajustes antes da sanção presidencial.

O uso da tecnologia como aliada no Acre

No Acre, a tecnologia tem sido uma grande aliada na educação, como nas escolas indígenas, que nos últimos anos têm recebido internet e tablets como reforço na educação.

Essas terras, que têm como desafio a logística para chegar até elas, agora contam com a universalização do acesso ao digital, garantindo aos alunos da rede pública de ensino tenham as mesmas ferramentas de estudos, sejam eles da zona rural, urbana ou terra indígena. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), deve investir R$ 2.638.265 este ano para a implantação de internet via satélite e solução de segurança para 70 escolas indígenas.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.