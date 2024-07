Davi Brito usa foto de termômetro da internet para alegar febre e é desmentido por internautas; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-motorista de aplicativo Davi Brito usou as redes sociais na noite de terça-feira, 16, para contar aos seguidores que “estava doente”. Após ter fechado o braço com tatuagens em um único dia, o campeão do “BBB24” alegou estar com febre, o que não convenceu internautas.

Isso porque, após dizer que não se sentia bem, Davi compartilhou a foto de um termômetro marcando 38,6ºC. A imagem, no entanto, foi retirada da internet.

Anúncios

“Eu não estou me sentindo bem, acho que é questão pós-tatuagem, dá aquele mal estar no corpo. A Tamires [Assis, affair de Davi] estava até para vir para Salvador, mas ela não vem mais. Só para vocês não ficarem apertando a mente da menina, estou deixando claro o motivo de isso estar acontecendo. Estou com muita dor de cabeça, febre alta, não estou bem mesmo, não estou legal”, declarou o baiano, cerrando os olhos em vídeo. A imagem falsa foi compartilhada na sequência.

Assista:

Depois de ter sido exposto nas redes sociais, Davi apagou os stories.

Tamires Assis se pronuncia

Em seu perfil no Instagram, a modelo relatou: “Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir a Salvador. Vou ter que retornar a Manaus, por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não estava bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre, [disse] que estava passando muito mal”.

“Ele resolveu adiar minha ida a Salvador. Eu estava super empolgada, ansiosa para conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo o que eu estava imaginando. Ele pediu para que eu voltasse em outro momento, foi decisão dele”, continuou Tamires.