Crianças do educandário recebem vacina e atendimento médico em Rio Branco

Crianças do Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, o receberam nesta quarta-feira, 17, atendimentos médicos e vacinação. A ação foi parte do programa Saúde Itinerante Especializado, do governo estadual.

O programa mobilizou uma equipe composta por 13 profissionais de saúde para atender 29 crianças no educandário. Além dos atendimentos médicos, a equipe realizou a vacinação contra a influenza e atualizou a carteira de vacinação das crianças e funcionários.

Juliana Monteiro, coordenadora do Núcleo da Criança da Sesacre, contou à Agência de Notícias do Acre a importância da ação: “Vimos ao Educandário Santa Margarida para realizar consultas médicas e avaliações de prevenção às síndromes respiratórias, com vacinação e orientações da Vigilância Epidemiológica”.