Conheça a mansão de R$ 550 milhões de Drake que foi inundada no Canadá; vídeo

Drake usou as redes sociais para compartilhar vídeos de sua mansão inundada em Toronto, no Canadá. A área residencial ficou alagada após uma tempestade torrencial passar pela cidade, provocando alagamentos e quedas de energia na última terça-feira (16/7).

A luxuosa mansão de R$ 550 milhões fica localizada no bairro de luxo Bridle Path, em Toronto, e ficou conhecida como “A Embaixada”. O local conta com muitos luxos, como uma cama de uma tonelada, um armário de dois andares e uma banheira esculpida em uma placa de mármore preto.

Com a tempestade em Toronto, a água marrom, por conta da terra, invadiu os cômodos da mansão luxuosa de Drake. Apesar do desespero, o cantor brincou com a situação: “É melhor que seja Espresso Martini”, disse, fazendo referência ao drink alcoólico enquanto gravava a casa alagada.

Mais detalhes da mansão de Drake

O rapper canadense, fã de basquete, também tem uma quadra de basquete do tamanho regulamentar da NBA, um estúdio de gravação e uma piscina interna no local que conta com 15.240 metros quadrados.

As coleções também fazem parte da residência. Drake tem um corredor dedicado às camisas de grandes jogadores de variados esportes e uma seção para os prêmios Grammy que ganhou na carreira. Itens como esculturas e pianos personalizados também são encontrados na mansão. Veja a mansão por completo abaixo: