Cirurgias eletivas crescem 16% e diminui filas na saúde do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O programa Opera Acre realizou, segundo o próprio governo, mais de sete mil cirurgias eletivas no 1⁠º semestre de 2024, 16% de procedimentos a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Em 2023 foram realizadas, no mesmo período, 5.899 cirurgias. As mais de 7.369 cirurgias realizadas no mesmo período deste ano incluem não só os mutirões realizados no interior do estado, mas também os procedimentos feitos na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Entre as principais especialidades estão cirurgias ginecológicas, proctológicas, urológicas e gerais.

Anúncios

O programa, diz a Secretaria de Estado da Saúde, visa oferecer qualidade de vida aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e diminuir as filas de espera. O programa foi reiniciado em 2022, após a fase mais aguda da Covid-19.

“O Opera Acre é fundamental para reduzir as filas de espera e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Estamos trabalhando para que, ao final desses quatro anos de gestão, tenhamos zerado as filas de espera de pacientes à espera por cirurgias”, diz o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A oferta das cirurgias vem ocorrendo de forma descentralizada e regionalizada, priorizando as filas de espera existentes.

A oferta das cirurgias vem ocorrendo de forma descentralizada e regionalizada, priorizando as filas de espera existentes. Os serviços são executados em unidades da rede de saúde pública, filantrópica e privada, de acordo com o perfil e complexidade de cada caso. O Ministério da Saúde destinou mais de R$ 5 milhões para a continuidade do programa no Acre. Em 2023, a taxa de expansão no estado foi de 2,38, indicando um aumento de 138%.