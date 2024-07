Caravana da Indústria promove cursos profissionalizantes em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Caravana da Indústria chegou a Cruzeiro do Sul na última segunda-feira, 15. O projeto vem percorrendo municípios de Norte a Sul do estado e tem como objetivo ofertar cursos profissionalizantes para jovens que buscam uma oportunidade de transformar suas vidas.

Durante 12 dias, o projeto idealizado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) tem o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

São oferecidos cursos nas mais diversas áreas, como alimentação, eletrônica, mecânica e construção civil. Todos os cursos são gratuitos, e os alunos ainda recebem material didático e suporte para a realização das atividades práticas. A certificação acontecerá durante a Expoacre Juruá.

“Nosso objetivo é empoderar esses jovens, oferecendo-lhes ferramentas para que possam construir um futuro melhor. A resposta tem sido incrível. Ver o brilho nos olhos desses jovens ao aprender uma nova habilidade é algo que não tem preço”, considerou Perla Borges, coordenadora do projeto.

Fonte: Agência de Notícias do Acre