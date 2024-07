Bolsa Família cresce e 44,2 mil famílias sobrevivem do programa social

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um levantamento divulgado no primeiro semestre deste ano apontou, com dados de 2023, que cerca de 100 mil domicílios recebiam o Bolsa Família em Rio Branco, em um universo de 288 mil imóveis no Estado. No ano anterior, em 2022, 85 mil domicílios que tinham algum morador beneficiário do programa social, num universo de 281 mil imóveis consultados.

A capital acreana desponta com o maior número de famílias atendidas pelo seguro: 44.279 famílias contempladas, com vencimento médio de R$ 690,30 que correspondeu por um aporte de R$ 30,59 milhões. Sendo 83,5% dos assistidos pelo programa assistencial no estado são de mulheres, enquanto 16,5% de homens por desempenharem o papel de chefe de família.

Em junho, segundo levantamento do jornal A Tribuna, Rio Branco recebeu aporte de R$ 30,2 milhões, destinado às 44 mil famílias assistidas pelo programa social, enquanto ao interior do estado tocou R$ 65,4 milhões, para atender 86 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em 2022, a taxa de pobreza era de 51,1% e no ano passado pulou para 51,5%, segundo a PNAD Continua. Balanço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) revelou que era 30,2% dos domicílios atendidos, mas no ano passado pulou para 34,7% domicílios assistidos. O programa social injetou R$ 95,6 milhões no comércio acreano, com o pagamento do Bolsa Família para cerca de 130 mil beneficiários no março deste ano, no mês passado destinou R$ 95,84 milhões para atender 130.328 famílias contempladas com o programa social nos 22 municípios acreanos.