Viúva se pronuncia após morte de cantor durante show no Pará: ‘Momento tão difícil’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mariana N. Sasaki, viúva do cantor Ayres Sasaki, que morreu aos 35 anos de idade, no sábado, 13, durante um show em Salinópolis, no Pará, se pronunciou após a morte do marido nos Stories do Instagram.

“Quero aqui agradecer por cada mensagem de carinho e consolo, por cada oração nesse momento tão difícil que estamos passando. Não cabe a nós compreender os desígnios de Deus, mas é certo de que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável”, começou.

Anúncios

“Peço que continuem orando, nosso sustento virá através de Deus, das orações, dos amigos e da família. Ainda não consegui olhar todas as mensagens, mas a medida que eu for me sentindo bem, vou responder a cada um. Obrigada”, concluiu.

Mariana e Ayres estavam casados desde outubro de 2023. Nas redes sociais, ela compartilhou uma série de fotos da celebração especial.

Relembre o caso

O cantor Ayres Sasaki, 35 anos, morreu, na noite do último sábado, 13, ao receber uma descarga elétrica quando se apresentava no palco, em um hotel de Salinópolis, no Pará. Ele estava se apresentando no momento em que uma pessoa com corpo molhado o teria abraçado.

No momento do contato, o músico recebeu uma descarga elétrica e acabou morrendo no local.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Salinópolis. Segundo a Polícia Civil do Pará, testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.