Virou tradição! Vinícius Jr prepara três dias de festa para comemorar seus 24 anos no Rio: Baila Vini Jr é o tema

O Rio de Janeiro vai ficar pequeno nos próximos dias quando Vinicius Jr. chegar ao Brasil, de férias. Após comemorar com amigos em Ibiza, na Espanha, ele prepara três dias de festa para celebrar seus 24 anos. O que já virou uma tradição anual os eventos promovidos pelo atacante em torno de sua nova idade.

Agora com mansão na Barra, é por lá que vai acontecer uma das resenhas. Mas os maiores eventos serão no instituto que leva seu nome, completando agora três anos, e a mega festa no Lajedo, em Vargem Grande. Ludmilla, amiga de longa data, será a atração principal. O abadá, verde-escuro, com tema da festa “Baila Vini Jr”, já começou a circular pelos stories dos agraciados com os convites. Amigas de Vinicius também estão pousando no Rio.

Assim como nos anos anteriores, celulares e divulgação dos endereços e outros detalhes estão proibidos entre os convidados.