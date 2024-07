Vídeo: Mbappé é apresentado como jogador do Real Madrid; veja como foi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após uma Eurocopa tímida com a seleção francesa, Kylian Mbappé foi apresentado nesta terça-feira como jogador do Real Madrid. O atacante teve uma recepção espetacular no estádio Santiago Bernabéu, com a presença de mais de 80.000 torcedores. Um vídeo com imagens das 15 Champions League conquistadas pelo clube e outro com as melhores lances e gols do jogador francês serviram de introdução à cerimônia. Lendas do clube, como Santamaría, Zidane, Raúl, Solari e Arbeloa, entre outros, estiveram presentes.

Devidamente paramentado com o uniforme madridista, que levará o número 9, Mbappé subiu ao palco montado numa das extremidades do campo e falou para os torcedores que lotaram o Santiago Bernabéu: “É incrível estar aqui. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar pelo Real Madrid, e hoje meu sonho se tornou realidade. Estou muito feliz.”

Mbappé finalizou seu discurso pedindo à multidão que se juntasse a ele e cantasse “Hala Madrid”, semelhante ao que seu ídolo de infância – e “agora amigo” – Cristiano Ronaldo fez quando chegou ao clube. Mbappé então beijou o escudo do clube e deu a volta no Bernabéu chutando bolas para a torcida na arquibancada.

A mensagem “Bem-vindo, Mbappé” foi exibida nos grandes painéis de vídeo do recém-reformado Bernabeu, que teve a cobertura fechada para a cerimônia do meio-dia na capital espanhola.

“Damos as boas-vindas a um jogador excepcional que vem para nos ajudar a continuar vencendo”, disse o presidente do clube, Florentino Pérez. “Antes de mais nada, quero começar parabenizando a seleção espanhola de futebol por conquistar a quarta Eurocopa de sua história. Meus parabéns não só por terem conquistado este grande título, mas também pela forma como o fizeram, vencendo todos os seus jogos.”