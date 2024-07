Sul-Americana: Ex-Grêmio marca, e Rosario vence Inter na ida dos playoffs

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Rosario Central ganhou do Internacional por 1 a 0 nesta terça (16) pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A partida aconteceu no Gigante de Arroyito, na Argentina.

Jaminton Campaz marcou para o time argentino. O jogador colombiano é conhecido do Inter por ter defendido o Grêmio entre 2021 e 2022.

O jogo de volta acontece na próxima terça (23), no Beira-Rio. Antes, o Colorado tem compromisso no sábado (20), pelo Brasileiro, contra o Botafogo.

O vencedor do confronto irá enfrentar o Fortaleza nas oitavas de final da Sul-Americana. O Inter entrou na briga após ficar em segundo lugar do Grupo C da Sula, enquanto o Rosario terminou em terceiro no Grupo G da Libertadores.

Como foi o jogo

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados, mas com poucas oportunidades criadas. Cada time teve uma chance clara de gol: primeiro Bruno Henrique buscou o ângulo pelo Inter, e depois Martínez parou na defesa de Rochet em tentativa do Rosario Central. O empate parcial foi justo pelo o que foi apresentado em campo.

Argentinos ficaram na bronca. Na reta final do primeiro tempo, Wesley foi de encontro a Ibarra com carrinho perigoso e deixou o adversário sentindo dores. O brasileiro recebeu um amarelo, mas o time da casa reclamou muito pedindo a expulsão. Alguns minutos depois, Wesley acabou levando um carrinho forte de Mallo, que não foi advertido.

Ex-Grêmio deixa Rosario na frente. A segunda etapa começou bem a favor dos anfitriões, sendo confirmada por gol de Campaz em cinco minutos de pressão. O lance contou com uma falha de Rômulo, que parecia tranquilo para dominar, mas perdeu o domínio pelo alto e deixou o adversário com muito espaço para atacar e marcar.

Mais confusão. Wesley corria próximo da linha lateral quando foi empurrado por Jonatan Gómez. O argentino acabou derrubando o jogador colorado para a área do banco de reservas, que fica um nível abaixo do gramado. O lance rendeu apenas cartão amarelo a Gómez, mas gerou tumulto entre os jogadores e arbitragem. O juiz chileno ainda ouviu do time gaúcho após o apito final pelo pouco tempo de acréscimo.

Lances de destaque

Quase! O Inter levou perigo aos 20 minutos do primeiro tempo com chute de Bruno Henrique após passe de Alan Patrick. A finalização tocou na parte de baixo do travessão e não entrou.

Rochet aparece. Aos 27 minutos, Martínez aproveitou sobra na entrada da área para experimentar um chute colocado. O goleiro colorado saltou para espalmar no canto esquerdo e evitar o gol.

1×0. Com 4 minutos jogados do segundo tempo, Campaz aproveitou indecisão de Rômulo para ganhar em dividida no meio de campo. O colombiano correu livre, chegou perto da área e finalizou firme de perna canhota direto para o gol.

Em cima da linha! Renê cobrou escanteio aos 12 minutos e Alario acertou cabeceio na segunda trave. A bola passou pelo goleiro do Rosario e foi salva por Marco Ruben no limite.

Ficha Técnica

Rosario Central 1 x 0 Internacional

Sul-Americana, jogo de ida dos playoffs

Data e horário: 16 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG)

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Cartões amarelos: Campaz, Jonatan Gómez; Wesley, Igor Gomes

Gols: Campaz (4’/1ºT, 1-0)

Rosario Central: Broun; Coronel (Damián Martínez), Mallo, Quintana e Sández; Ibarra (Kevin Ortiz), Martínez, Lovera (Jonatan Gómez) e Campaz (Alan Rodriguez); Copetti e Marco Ruben (Módica). Técnico: Miguel Ángel Russo

Inter: Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Rômulo e Bruno Gomes; Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Alario (Lucca). Técnico: Pablo Fernandez