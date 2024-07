SENAI forma técnicos de Eletrotécnica no Vale do Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O SENAI/AC, em parceria com a Central de Tutoria e Monitoria do SENAI Goiás, formou, na noite da última segunda-feira, 15 de julho, 26 alunos no curso técnico de Eletrotécnica em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Após dois anos de curso, os formandos estão aptos a atuar em um segmento que está em alta no mercado de trabalho.

O entusiasmo pela conclusão do curso era nítido no rosto de cada um dos formandos. Escolhida como oradora, Maria Carla de Souza Silva, única mulher da turma, declarou em seu discurso que o momento era muito especial e aguardado por todos.

“Esse é o resultado de toda nossa dedicação durante esses dois anos. Estamos reunidos aqui para celebrar não apenas nossas conquistas, mas também para expressar nossa profunda gratidão a todos que nos apoiaram ao longo desta jornada”, comentou.

A aluna destacou que, agora, é dever dos formandos retribuírem a sociedade, usando os conhecimentos e habilidades adquiridos para fazer a diferença. “O futuro está cheio de oportunidades e cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Vamos enfrentar esse futuro com gratidão em nossos corações, sabendo que somos capazes de alcançar tudo o que desejarmos, frisou Maria Silva.

Presente na cerimônia, a gerente de Educação Profissional do SENAI/AC, Geane Farias, parabenizou os formandos. “Diante de tantos desafios, vocês venceram mais uma etapa da sua formação profissional e estão aptos para seguir no mercado de trabalho, com uma formação técnica robusta e de grande necessidade para o município. Nossos agradecimentos a cada um de vocês por confiar no SENAI para sua formação e pelo compromisso com a educação”, acrescentou.

A gerente da Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá, Perla Borges, ressaltou que Cruzeiro do Sul e região ganham profissionais de excelência para o mercado de trabalho. “E todos vocês, futuramente, poderão retornar ao SENAI fazer novos cursos, aperfeiçoando o conhecimento ou até como instrutores. O mais importante é não parar por aqui”, assinalou.

Assessoria Sistema FIEAC